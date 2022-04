À la retraite, Arjen Robben a participé à un marathon

L’ancien attaquant du Bayern Munich Arjen Robben a participé dimanche dernier au marathon de Rotterdam au Pays-Bas.

Encore dans les mémoires pour son incroyable tandem avec Franck Ribéry au Bayern Munich, l’ex international hollandais Arjen Robben a martyrisé bon nombre de défense en Bundesliga et en Ligue des Champions. À la retraite depuis l’été dernier, l’ex joueur de 38 ans n’a pas abandonné le monde du sport pour autant. Dimanche dernier, en compagnie d’Erben Wennermars, un ancien patineur de vitesse, Robben à participé au marathon de Rotterdam, dans son pays.

L’ancien pensionnaire du Real Madrid a bouclé la course en 3h13’57 » soit un temps plutôt excellent. Tout exténué à la fin de l’épreuve, l’ancien bavarois a déclaré : « Ce n’était pas amusant, ce n’était vraiment pas amusant. Je l’ai fait, mais c’est à peu près tout. J’ai souvent puisé au plus profond de moi et j’ai dû me battre souvent. C’était un vrai combat »

Pour rappel, Arjen Robben a connu une carrière très prolifique. Après quelques années mitigées au Real Madrid, ou il a tout de même remporté le championnat en 2008, le néelandais s’est envolé pour le Bayern Munich où il a atteint son plein potentiel. Avec le club bavarois, Robben a remporté plusieurs trophées notamment 8 titres de champions d’Allemagne (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) et une Ligue des Champions en 2013. Au final, il aura inscrit 125 buts avec le Bayern Munich Toutes compétitions confondues.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer