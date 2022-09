77è Assemblée Générale de l’ONU: Zelensky, Poutine, et Xi, les grands absents

Trois dirigeants importants ne feront pas le déplacement cette année, pour prendre part à l’Assemblée Générale des Nations Unies qui se déroulera à New York du 20 au 22 septembre 2022. Il s’agit du président Russe Vladimir Poutine, de l’Ukrainien Volodymyr Zelensky et du Chinois Xi Jinping.

Alors que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase inquiétante et que, le Royaume Uni pleure la disparition de sa reine Elisabeth II, les dirigeants du monde se mobilisent pour la 77è session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York.

Une centaine de dirigeants seront présents à cette assise internationale. Le Brésilien Jair Bolsonaro est confirmé mardi, tout comme le Turc Recep Tayyip Erdogan et le Français Emmanuel Macron. Alors que les Etats-Unis, pays hôte, s’expriment normalement au début, le discours de Joe Biden est reporté à mercredi.

Cependant, certains dirigeants clés, vont briller par leur absence à cette assemblée. Il s’agit notamment du président Russe Vladimir Poutine et de son homologue Chinois Xi Jinping.

Une mesure d’exception de l’ONU

Outre Poutine et Xi, le président Ukrainien Volodymyr Zelensky, sera aussi absent à la 77è session des Nations Unies. En effet, le patron de Kiev a été autorisé par un vote spécial de l’Assemblée générale vendredi à transmettre un message pré-enregistré. Au grand dam de la Russie qui a dénoncé une « politisation d’une question procédurale« .

S’il aurait été la « star » de cette Assemblée générale en cas de venue, même en vidéo, « son discours attirera mille fois plus l’attention que la plupart des discours des autres dirigeants présents« , a commenté Richard Gowan, analyste à l’International Crisis Group, qui l’appelle toutefois à « faire attention« .

L’Assemblée générale des Nations unies est l’un des six organes principaux de l’ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale.

L’Assemblée générale est le principal organe délibérateur, décisionnaire et représentatif des Nations Unies. Les décisions sur des sujets importants tels que la paix et la sécurité internationale, l’admission de nouveaux membres et les questions budgétaires sont prises à la majorité des deux tiers.