14 Français portés disparus en Israël : le Quai d’Orsay redoute des enlèvements

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé lundi soir qu’il était sans nouvelles de 14 ressortissants français en Israël, dont un enfant de 12 ans. La situation est jugée très inquiétante, et des enlèvements sont considérés comme très probables selon les informations disponibles.

Le Quai d’Orsay a lancé l’alerte en révélant que 14 ressortissants français, dont un enfant de 12 ans, étaient portés disparus en Israël. Dans un communiqué publié ce 9 octobre, le ministère des Affaires étrangères français a déclaré que la situation était « très inquiétante » et que « les informations dont nous disposons nous permettent de considérer comme très probable l’enlèvement de certains d’entre eux. »

Les détails entourant ces disparitions restent encore flous, mais elles soulèvent de graves préoccupations quant à la sécurité des Français en Israël. Le ministère des Affaires étrangères a précisé que le nombre de disparus pourrait évoluer à mesure que de nouvelles informations seraient recueillies.

- Publicité-

Cette annonce intervient dans un contexte de tension au Moyen-Orient marqué par une attaque coordonnée lancée le samedi, par le Hamas contre l’Israel. A ce jour, on dénombre déjà plusieurs morts et de nombreux blessés des deux côtés. La communauté internationale appelle à la retenue et au calme.