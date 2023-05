12,5 millions à peine

-Publicité-

Sinon 13 millions quand je veux être généreux dans la statistique. C’est l’effectif des Béninois qui existe sur terre… enfin au Bénin. Quand j’ajoute les 4,5 millions du Nigeria -la diasporas Nigeriane- les moins de 3 millions pour le reste de la diaspora à travers le monde, je me retrouve à légèrement au-dessus des 20 millions de personnes portant les emblèmes et le sceau de Béninois sur terre.

Très très moins devant les plus de 250 millions de Nigerians + sa Diaspora de plus de 20 millions à travers le monde. Un peu proche des ivoiriens d’environ 40 millions, la diaspora y comprise. Des Sénégalais 35 millions, la diaspora avec. Et très loin devant l’Égypte de plus de 200 millions d’habitants. Et je pourrais me mettre à vous citer l’effectif de la population des 49 Etats restants du continent. Le Kenya, l’Éthiopie, la RDC, le Rwanda, le Gabon, le Togo etc.

Aucun de ces pays n’a découvert subitement la fécondité de ses femmes. Le Niger, au passage, fort de ses moins de 20 millions d’individus, est le pays le plus fécond en Afrique. La femme nigérienne est productive. Elle est féconde. Son corps donne 7,41 enfants en moyenne. Et la femme la plus féconde est Ougandaise. 49 enfants avec des jumeaux, des triplés et des quatruplés.

Aucun de ses pays, disais-je, n’a encore découvert la fébrilité gestative de ses sujets reproducteurs. Seul le Bénin, avec moins de 13 millions d’individus au sol trouve que la fécondité est en nette progression et qu’il faille en faire une politique publique. Seul le gouvernement Béninois, l’Etat béninois a fini de résoudre tous les problèmes sociaux, toutes les difficultés d’ordre sanitaire, toutes les questions d’éducation et de développement et veut passer maintenant à l’étape des pays qui limitent ou espacent les naissances.

Je rappelle que la fécondité nationale tourne autour de 5 enfants en moyenne par femme au pays. Mais nous voulons organiser une ou des assises nationales sur la fécondité. Moi personnellement je ne sais pas à quoi cela servira. 1-sans nous le dire, les occidentaux injectaient déjà des trucs bizarres à nos filles déjà. Parfois, avec notre consentement vous nous imposez déjà des pilules.

Aujourd’hui, vous voulez nous saquer le moral. Que voulez-vous encore de cette jeunesse citadine d’aujourd’hui. Sans emploi, sans travail décent, sans boussole. Déjà elle a pris l’option de deux enfants au plus. Trois c’est un accident. Quatre, la femme est automatiquement congédiée.

Alors que voulez-vous faire encore ? Vous avez déjà autorisé l’avortement. Know c’est donner le pouvoir à la femme de décider de ne plus avoir d’enfants. Donner le pouvoir au couple de rendre désuète les organes génitaux que la nature leur a donné gracieusement.

Ne dit-on pas, mon cher Président, que »science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Ne donnez pas trop de pouvoir aux jeunes encore moins aux jeunes couples. Ils ne sont pas assez murs pour qu’on leur confie une question aussi sensible comme la démographie.

