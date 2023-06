06 astuces des experts pour empêcher votre riz d’être trop collant ou gluant

Très populaire à travers le monde, en particulier dans les continents asiatique et africain, le riz est un aliment de base incontournable dans la plupart des foyers. Cependant, lors de sa cuisson, si l’on ne prend pas garde, les graines se collent. Pour alors éviter que le riz ne se colle, essayez cette astuce ingénieuse des chefs.

Le riz est un plat universel, apprécié de tous, et facile à préparer. Pourtant, il s’avère parfois collant, ou trop dur. Pour obtenir une cuisson de riz parfaite, nous vous livrons quelques astuces ingénieuses.

Le dosage

Savoir doser les quantités de riz et l’eau semble être un jeu d’enfant ! Mais c’est bien loin d’être le cas ! En fait, le dosage est la règle d’or pour cuire parfaitement le riz. Par exemple, pour cuire du riz brun il faut bien plus d’eau que le riz blanc… Mais en règle générale : pour cuire 1 dose de riz, il en faut 2 doses d’eau.

- Publicité-

Le rinçage du riz

Rincer le riz avant cuisson permet d’éliminer l’excès d’amidon qui s’y colle à l’extérieur. En respectant cette consigne, vous éviterez qu’il ne colle et devienne gluant pendant la cuisson.

L’ajout d’un peu d’huile

Versez quelques cuillères à soupe d’huile dans la casserole d’eau. C’est l’astuce parfaite pour éviter que le riz ne colle dans le fond. Et, cerise sur le gâteau, l’huile enrichit aussi grandement la saveur de votre recette. Attention, dès que le processus d’ébullition commence, ajoutez immédiatement le riz préalablement lavé.

Le temps de cuisson

Ah non, ce n’est pas au petit bonheur la chance ! Certains ont tendance à se fier à leur intuition, d’autres estiment que le riz al dente est meilleur. Mais, là encore, il y a une règle à respecter. Il faut compter entre 20 et 25 minutes pour une cuisson idéale. Cela dit, il est essentiel de vérifier fréquemment l’état du riz, car chaque type nécessite une cuisson différente. Idéalement, lisez les instructions au dos de la boîte pour ne pas commettre d’erreur. Sachant, par exemple, que le riz brun prend deux fois plus de temps à cuire.

- Publicité-

Le jus de citron

Qu’est-ce que le citron vient faire là-dedans ? Mais oui, c’est une autre bonne astuce, peu connue certes, mais bien utile. Grâce à l’acide citrique contenu dans cet agrume, vous empêcherez également le riz de coller au fond de la casserole. Il vous suffit d’ajouter le jus d’un citron fraîchement pressé avant même l’ébullition. Ensuite, plongez le riz prélavé. Le citron aura le même effet que l’huile d’olive : fini cet amas de grains pâteux qui refusent de décoller !

Un torchon sous le couvercle

Cette méthode n’est utile que lors des dernières étapes de cuisson du riz. L’idée consiste en fait à couvrir la casserole avec une serviette propre, juste en dessous du couvercle afin d’emprisonner la condensation, qui, d’habitude, retombe sur le riz.

Articles similaires