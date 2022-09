03 techniques pour ouvrir un bocal en verre ayant le couvercle coincé

Il vous est probablement déjà arrivé de vous retrouver face à un bocal dont le couvercle est difficile à tourner. Qu’il s’agisse de pots de confiture ou de mayonnaise, cette situation peut être frustrante. Pour vous aider à ouvrir votre bocal hermétique trop serré ou coincé, voici trois meilleures astuces pour y parvenir.

Vous êtes à la cuisine et vous êtes pressés d’ouvrir un bocal de mayonnaise ou de moutarde. Mais vous n’y arrivez pas. Malgré tous les efforts que vous fournissez, le couvercle refuse de s’ouvrir. Nous vous proposons dans cet article, trois techniques ingénieuses.

Le séchoir

L’astuce réside dans la chaleur provoquée par l’appareil : si vous dirigez l’air chaud vers le couvercle métallique de votre bocal pendant quelques minutes, le métal va ainsi se chauffer, se dilater plus facilement et grossir. Après cela, vous n’aurez plus qu’à enfiler un gant pour faire une nouvelle tentative d’ouverture.

Les gants en caoutchouc

Pour ouvrir votre bocal bien serré, oubliez le torchon de cuisine qui est souvent humide et huileux. L’idéal est de se servir de gants en caoutchouc (les fameux gants de nettoyage !) qui augmentent la force de traction contre l’objet et qui sont bien plus résistants. Ils vous permettront ainsi d’ouvrir votre pot sans trop d’effort.

Tapotez le couvercle avec une cuillère en bois

Si toutes les méthodes proposées sont encore vaines, il reste encore à tenter cette ultime option qui s’avère très efficace. Prenez une cuillère en bois (de préférence), et tapotez plusieurs fois le couvercle du bocal. Cela devrait le faire bouger légèrement (même si vous ne le remarquez pas !) et libérer le vide qui rend le processus d’ouverture difficile. Simple et rapide !