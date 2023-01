03 signes du zodiaque pourraient avoir une promotion professionnelle à partir du 15 janvier 2023

La deuxième moitié du mois de janvier 2023 sera agréable pour certains profils zodiacaux. Voici les trois signes concernés.

Selon les experts en astrologie, trois signes du zodiaque seront plus favorisés que d’autres à partir du 15 janvier 2023. Découvrez si vous faites partie du trio gagnant.

Bélier

Le Bélier est le premier signe à l’honneur de cette seconde moitié de janvier. Très persuasif, ce signe de Feu sait comment montrer ses qualités. À partir du 15, il aura une occasion spéciale pour mettre en avant ses talents d’orateur. Cependant, le Bélier n’aura pas besoin de multiplier les efforts pour convaincre ses responsables. Son savoir-faire sera reconnu par son entourage professionnel proche et son leadership sera fortement récompensé.

Vénus lui apportera en effet plus de charisme, chose qui fera du bien à sa réputation et à son évolution au sein de l’entreprise. Des promesses d’augmentation de salaire ou de promotion pourraient être formulées prochainement. La seule condition pour y parvenir est d’entretenir de bonnes relations avec ses collègues. Une chose est sûre, le Bélier ne reculera devant rien et continuera à diffuser un climat harmonieux au sein de l’équipe.

Par ailleurs, cette amélioration notable de ses conditions de vie pourrait, en effet, lui permettre de réaliser certains rêves. Un voyage à l’autre bout du monde ou un investissement important lui apporteront une satisfaction personnelle. En somme, tous les plans que le Bélier s’est fixés ce mois-ci vont probablement se concrétiser durant le deuxième et le troisième mois de l’année.

Gémeaux

Le deuxième signe du zodiaque qui ressentira les influences positives de Vénus est le natif du Gémeaux. Après une fin d’année difficile, ce signe d’Air sera en effet en mesure d’établir des connexions fructueuses avec ses collègues et son équipe. Il pourra compter sur le soutien de ces derniers pour mener à bien toutes ses tâches professionnelles en cours. D’ici la fin du mois, les astres lui garantissent une évolution de carrière rapide. Il aura en effet toute la motivation nécessaire pour progresser et réaliser ses projets. De plus, les problèmes qui sont restés non résolus pourront enfin être surmontés ce mois-ci.

Par conséquent, le Gémeaux pourrait bientôt améliorer sa situation financière. En effet, un poste aux multiples avantages pourrait ainsi lui être proposé, une augmentation de salaire ou une promotion sont également à prévoir à partir du 15 janvier. Quels que soient les obstacles rencontrés, le Bélier saura y faire face en assumant toutes ses responsabilités.

Côté cœur, le Gémeaux ressentira également les énergies chaleureuses et bienveillantes de la planète de l’amour. Il a en effet de grandes chances de tisser des liens plus intenses avec sa moitié. Les célibataires pourront faire de belles rencontres et trouver la perle rare d’ici la fin du mois.

Verseau

Vénus s’est installée sous le signe du Verseau depuis le début du mois. Il n’est donc pas étonnant que ce signe ressente les bonnes vibrations qui émanent de la planète de l’amour et de l’argent. Cette période sera ainsi favorable à la recherche de nouvelles sources de revenus.

Toutefois, une attention particulière doit être portée aux activités de nature sociale et créative. D’autres perspectives avantageuses sont également à prévoir. Un bilan des compétences ou une réunion avec les supérieurs hiérarchiques produira des effets notables sur les performances à venir du Verseau. Ces derniers lui feront des remarques encourageantes qui lui permettront de nourrir ses futures actions en milieu professionnel.

Par ailleurs, la seconde moitié de janvier marquera le début d’un nouveau départ pour ce signe d’Air. Il pourra ainsi prendre de nouvelles résolutions qui le mèneront vers le chemin de la réussite. Qui plus est, la vie personnelle de ce natif sera également au beau fixe durant cette période. Une communication franche et transparente avec son partenaire est susceptible de donner un nouvel élan à son couple et de renouveler les sentiments amoureux.