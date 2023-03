03 signes du zodiaque auront de sérieux problèmes avec la Lune Décroissante de mars 2023

Après la pluie, c’est le beau temps dit-on ; mais avant d’avoir ce beau temps, certains signes du zodiaque devraient passer par quelques épreuves. Ainsi la période de la Lune Décroissante qui aura lieu du 15 au 20 mars 2023, sera rude pour trois signes du zodiaque.

Trois signes du zodiaque devront faire face à une situation difficile du 15 au 20 mars 2023, à cause de la Lune Décroissante. Ces derniers doivent donc s’armer de beaucoup de courage pour traverser cette période.

Taureau

Amis Taureaux, nous vous informons d’emblée, vous devrez vous armer de patience pour faire face à l’austérité de la Lune décroissante de mars ! Par ailleurs, les Taureau sont réputés pour leur patience, ce qui leur permet de tenir bon face aux intempéries. Néanmoins, la Lune décroissante coïncidera avec un surplus de stress qu’ils auront du mal à évacuer pleinement. Ce cumul d’émotions refoulées remontera à la surface et ils devront tôt ou tard, y faire face. C’est pourquoi l’univers leur conseille de rester calmes et de ne surtout prendre aucune décision hâtive motivée par un sentiment de colère. Par la même occasion, ils devront éviter toute discussion liée à leurs tourments, avec leur entourage ou leur partenaire. Cela ne fera qu’aggraver la situation. Ils ne reprendront le contrôle de la situation qu’après le 20 mars. Dès lors, les choses rentreront dans l’ordre et le karma vous récompensera pour votre foi et votre patience. Chers Taureaux, ne lâchez pas prise !

Lion

Chers Lion, la meilleure chose que vous pourriez faire une fois la Lune de mars décroissante sera d’embrasser votre zénitude ! Nous savons que vous appréciez énormément la vie, même si votre quotidien est fait de hauts et de bas. En effet, les périodes de moins bien vous forment et permettent de donner un sens à votre existence. Elles vous rendent plus forts et vous immunisent au fil du temps. Peu importe les périodes mouvementées, vous trouverez toujours le moyen de rester positif. Ne serait-ce pas là, la force intérieure qui permet de dompter vos démons ? Impressionnant ! Votre devise tout au long de cette période : “Il vaut mieux relativiser que de pleurer sur son sort”, tout est dit ! Oui, ça sera compliqué d’un point de vue personnel et professionnel, mais ne paniquez pas, tout vient à point à qui sait attendre !

Capricorne

Pour vous les “bosseurs”, l’univers conseille de lâcher prise et de ne tout pas prendre comme une tâche à accomplir. Ceci dit, ne vous imposez pas des objectifs incroyablement élevés. Nous savons que vous êtes plus dans la retenue et la discipline, pourtant, cela vous fera du bien de déroger à ces principes au moment où la Lune de mars sera décroissante. Votre sérénité et votre zénitude seront mises à rude épreuve, lors des prochains jours. La méditation sera votre meilleure alliée pour éviter de vous perdre dans un tourbillon d’émotions négatives pendant cette période. Autre chose importante : prenez soin de votre santé ! Le mal a tendance à ronger l’âme et à affaiblir l’esprit. Armez-vous de foi dans ce cas et tout ira bien, promis !