03 astuces pour se débarrasser des mauvaises odeurs de la cuisine

Souvent, après la cuisson de certains repas, comme la friture du poisson, l’odeur reste dans la cuisine, mais se propage aussi dans toute la maison. Découvrez dans cet article des astuces non seulement pour s’en débarrasser, mais aussi pour parfumer votre cuisine.

Lorsqu’on fait la cuisine, certaines odeurs imprègnent plus rapidement que d’autres les tissus, et envahissent la maison en un claquement de doigts. Parfois, ouvrir les fenêtres ne suffit malheureusement pas à faire partir ces odeurs. Les vaporisateurs pour textile sont bien utiles certes, mais leur efficacité a des limites. Pour alors empêcher les odeurs gênantes d’atteindre le reste de votre maison, nous vous proposons ces astuces de grand-mère, qui permettent d’éliminer les odeurs tenaces.

Le vinaigre blanc

Lorsque vous cuisinez des plats dont l’odeur peut être incommodante, pensez à laisser sur le côté un petit bol de vinaigre blanc additionné de zeste de citron. Ce dernier absorbe l’odeur et libère dans votre cuisine un parfum de propreté et de fraîcheur.

Vous pouvez également transvaser ce liquide dans un flacon et vaporiser votre cuisine ainsi que toute la maison avec cette solution pour leur redonner un agréable parfum et masquer les odeurs de friture.

La peau des agrumes

Pour éliminer les odeurs de friture et de poisson, rien de plus simple que les agrumes. Dans une casserole, faites bouillir, à feu doux, de l’eau et ajoutez-y de la peau de citron ou d’orange ainsi que quelques clous de girofle, un peu de poudre de noix de muscade ou un bâtonnet de cannelle. Cela permettra de parfumer votre maison et vous débarrasser des effluves de friture et de poisson. Bien plus efficace qu’un désodorisant classique vendu dans le commerce.

Une branche de persil

Aussi étonnant soit-il, cette astuce de grand-mère est efficace. Il suffit d’ajouter une branche de persil dans l’huile de friture. Ainsi l’odeur pourra se concentrer sur le persil et ne pas imprégner la cuisine ou la maison. De plus, cette astuce permet d’éviter les éclaboussures. Génial non !

Sachez par ailleurs que si vous avez un jardin ou un balcon, vous pouvez cuisiner en plein air si le climat le permet. D’une part, vous serez débarrassé des odeurs de friture et de poisson en un rien de temps ; d’autre part, vous aurez l’impression d’être déjà en vacances en mangeant du poisson cuit à la plancha ou en friture.