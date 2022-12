Un journaliste français soupçonné de chantage à Samuel Eto’o et à la Fecafoot

Selon la Fédération camerounaise de Football, Romain Molina aurait tenté de faire du chantage à Samuel Eto’o. Celui qui se présente sous l’identité du journaliste français est soupçonné d’avoir voulu extorquer 25 000 euros au président de la Fecafoot.

C’est une affaire qui pourrait faire couler beaucoup d’encre durant les prochains jours. Romain Molina qui se présente comme journaliste international d’investigations a révélé que des joueurs camerounais auraient payé pour être sélectionnés pour la coupe du monde au Qatar.

Selon le premier responsable du football camerounais, une personne se présentant sous l’identité de Romain Molina a essayé de lui soutirer de l’argent. « Il a indiqué dans ses écrits qu’il détient des documents et une clé USB contenant des conversations audios et téléphoniques préjudiciables à l’image de la Fédération ainsi qu’à celle de son Président », a indiqué la Fecafoot. « Cet individu a ajouté qu’il était prêt à renoncer à la publication de ces éléments moyennant le paiement de la somme de 25 000 euros », a ajouté la Fédération camerounaise de football.

Romain Molina n’a pas tardé à répondre aux accusations de la Fecafoot. Il a réagi dans la foulée sur les réseaux sociaux. Il a annoncé que son avocat allait porter plainte et qu’il attendait les excuses de l’instance dirigée par Samuel Eto’o.

Réponse/preuves au communiqué mensonger de la FECAFOOT.



Mon avocat va aussi déposer plainte.



Et si Samuel Eto'o veut lutter contre le racket en sélection et la pédocriminalité dans le foot camerounais, il a mon numéro.



