Suspect 95, KS Bloom, Didi B…: voici la liste des célébrités ivoiriennes bannies d’Instagram

C’est la panique totale dans le rang des célébrités Ivoiriennes ces derniers jours. Plusieurs rappeurs et présumés influenceurs ont perdu leurs comptes Instagram certifiés pour des raisons non encore élucidées pour l’heure. Découvrez la liste des artistes ivoiriens qui se trouvent dans le viseur des représentants du réseau social Instagram.

Que se passe -t-il avec le compte Instagram des célébrités Ivoiriennes ? C’est la question que se posent les internautes ces derniers jours. Pour cause, une trentaine de célébrités Ivoiriennes ont perdu leur compte Instagram certifié, avec des millions d’abonnés, en l’espace de sept jours.

Après Emma Lohoues qui a perdu son compte avec plus de 3 millions d’abonnés le mercredi 7 septembre dernier, la saignée continue de s’observer mais beaucoup plus dans le rang des rappeurs.

En effet, plus de 20 artistes et rappeurs ivoiriens ont été récemment bannis du réseau social Instagram. Il s’agit de Didi B, Suspect 95, Mc One, Kikimoteleba, Jr Low, Xma, 3XDAVS (2fois), Tamsir, Bmuxx Carter, Andy S, Dre A, Doupi Pappillon, Noukou Loba, J Haine, Jus D’orange, Ariel Sheney, Kadja, Emma Lohoues, Fior De Bior, Dayo Lamar, Joochar, Black K, Ezamaforkor, Ramba junior, Carmen Sama et le rappeur gospel KS Bloom.

Même si la raison officielle de cette vague de répression lancée contre les artistes n’est pas encore connue pour l’heure, Carine Oulaté, consultante en communication numérique, estime que la suppression de ces comptes est liée à plusieurs facteurs : la publication de photos dénudées, l’insertion des liens inappropriés, l’incitation à la violence, etc.

En attendant de cerner la raison officielle de cette situation, certains artistes pensent que cela est du à un coup monté de la part de certains de ses collègues qui sont visiblement jaloux de leur réussite. « Cette histoire d’Instagram, c’est un complot des artistes couper-décaler, c’est sûr », a écrit le rappeur Suspect 95 sur sa page Facebook.