Russie: interdiction formelle aux compagnies aériennes de vendre des billets d’avion aux hommes de 18 à 65 ans

Impossible aux hommes âgés de 18 à 65 ans de quitter désormais le territoire russe. Les compagnies aériennes russes ont désormais interdiction de vendre des billets d’avion à cette tranche de citoyens.

La dernière annonce du président russe Vladimir Poutine a poussé ses citoyens à se précipiter pour trouver des vols hors du pays. Les vols au départ de Moscou vers les capitales de Turquie, d’Arménie et de Géorgie seraient complets. Semblant réagir à cette évolution, le Kremlin aurait ordonné aux compagnies aériennes russes de ne plus vendre de billets au départ de la capitale aux hommes âgés de 18 à 65 ans, à moins qu’ils n’aient l’approbation du ministère de la défense. Pour ces personnes, seule une autorisation spéciale du ministère de la Défense peut faire exemption.

Dans un cas rare, le dirigeant russe s’est adressé à la nation pour annoncer l’application d’une mobilisation militaire partielle, faisant appel aux réservistes et aux personnes ayant une expérience du service militaire pour renforcer ses forces dans l’invasion de l’Ukraine. Le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, a estimé qu’environ 300 000 Russes feraient partie de la mobilisation. Ils recevront leur formation militaire avant le déploiement.

Recherches sur Google

Selon l’outil statistique Google Trends, qui permet de connaître la fréquence à laquelle un mot a été tapé sur Google, les recherches en Russie avec les termes « billets » et « avion » ont plus que doublé depuis 06H00 GMT mercredi, soit au début de l’allocution télévisée enregistrée de Vladimir Poutine. La requête « quitter la Russie », elle, était réalisée 100 fois plus dans la matinée qu’en temps normal.

Région frontalière à l’Ukraine

La région de Belgorod, frontalière du nord-est de l’Ukraine et touchée à plusieurs reprises depuis fin février par des frappes ukrainiennes, se retrouve d’ailleurs en tête du classement indiquant l’endroit où ces recherches ont été faites.

Les billets pour des vols directs vers les destinations les plus proches de la Russie – l’Arménie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan ou encore le Kazakhstan – sont tous épuisés pour la journée de mercredi, selon le site Aviasales, très populaire en Russie pour acheter ses billets. En direction d’Istanbul avec Turkish Airlines, devenue depuis les sanctions occidentales et la fermeture de l’espace aérien européen l’une des principales voies de sortie du pays en avion, « tous les vols sont complets » jusqu’à samedi.