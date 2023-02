PSG: bonne nouvelle pour Christophe Galtier

Alors que le PSG doit se passer de Kylian MBappé, absent trois semaines à cause d’une blessure, le club parisien a vu Presnel Kimpembe reprendre l’entraînement collectif ce jeudi. Un renfort de poids en défense pour Christophe Galtier.

Presnel Kimpembe, qui n’a plus joué depuis le 14 novembre dernier, à cause d’une longue blessure, est de retour. Il s’est entraîné avec le reste de l’équipe parisienne ce jeudi. C’est une bonne nouvelle pour Christophe Galtier et le PSG, qui n’a pas réussi à signer Milan Skrinar lors du mercato d’hiver et qui est limité dans ses options défensives. Reste à savoir quand l’international français sera de retour sur le terrain et s’il sera prêt pour le match aller contre le Bayern Munich dans 12 jours.

⚽️🔙 @kimpembe_3 était de retour à l'entraînement collectif aujourd'hui !



Un plaisir de te revoir sur les terrains ! 😁 pic.twitter.com/NQjtgJHH0b — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 2, 2023

Un retour, certes crucial, mais qui ne comble pas la grosse perte du club de la capitale française. En effet, Kylian Mbappé a été blessé à la cuisse gauche lors du match contre Montpellier et sera absent des terrains pendant 3 semaines en raison d’une lésion du biceps fémoral. Il manquera donc le gros choc contre le Bayern Munich, le 14 février prochain, à l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. A noter aussi que Sergio Ramos est également incertain puisqu’il est touché aux adducteurs.