Opération feux tricolores au Togo: plus de 3198 motocyclistes déjà interceptés en une semaine

Au Togo, l’opération feux tricolores lancée récemment par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile porte déjà ses fruits. Après une semaine seulement, la police nationale annonce avoir interpellé plus de 3000 motos.

Face à une première moitié d’année 2023 marquée par une sombre série d’accidents routiers ayant engendré plus de 282 décès et 4 611 blessés, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile du Togo a amorcé une riposte proactive. L’initiative, baptisée « Feux Tricolores », a été lancée le 31 juillet dernier dans le but de remédier à cette inquiétante réalité. Dès son déploiement, l’opération a déjà montré des signes tangibles de progrès.

En seulement une semaine de mise en œuvre, les forces de police ont fait état de résultats significatifs. Pas moins de 3198 motos, 138 tricycles et 730 voitures ont été interpellés dans le cadre de cette campagne. Si l’infraction liée au non-respect des feux tricolores reste le point central de cette initiative, celle-ci englobe également des aspects essentiels tels que le contrôle des rétroviseurs, des clignotants des engins à deux roues et d’autres mesures visant à décourager les comportements imprudents.

L’inspection des rétroviseurs a notamment conduit à l’identification de 773 motos et 5 voitures ne répondant pas aux normes en vigueur. Les autorités policières ont fait savoir que cette première phase s’inscrit dans une démarche plus large. Les prochains jours verront une intensification des efforts de répression, signe de l’engagement résolu du ministère envers la sécurité routière et la protection des citoyens