Officiel: le Sénégal candidat à l’organisation de la CAN 2027

Une délégation sénégalaise était ce lundi au Caire, au siège de la Confédération africaine de football, pour déposer les dossiers de candidature pour l’organisation de la CAN 2027, a annoncé le vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow sur les ondes de la Radio futurs médias.

La délégation sénégalaise est dirigée par Léopard Germain Senghor, directeur de la haute compétition. En décembre dernier, le Sénégal avait exprimé son intention d’organiser la CAN 2027, mais sans prendre d’initiative officielle en ce sens.

Le 27 avril dernier, la CAF a annoncé avoir reçu quatre déclarations de candidature pour l’organisation de la CAN 2027. Les candidatures de l’Algérie, du Botswana et de l’Égypte s’ajoutent à celle conjointe du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

Le 4 mai, lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, le Premier ministre Amadou Ba, ministre des Sports, a déclaré que le Sénégal utiliserait des moyens diplomatiques pour déposer sa candidature à l’organisation de la CAN 2027.

Les associations candidates ont jusqu’au 23 mai pour soumettre leur dossier final, ainsi que tous les documents pertinents. La CAF effectuera des visites d’inspection dans les pays candidats du 1er juin au 15 juillet 2023. Le Sénégal a déjà organisé la CAN en 1992.

