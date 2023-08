Officiel: le FC Barcelone s’offre une nouvelle recrue

Dans un communiqué publié ce mardi, le FC Barcelone a annoncé l’arrivée de la jeune pépite allemande Noah Darvich (16 ans) en provenance de Fribourg.

«Le FC Barcelone et le SC Fribourg ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain allemand pour 2,5 millions d’euros et il signe jusqu’au 30 juin 2026. Ce mardi matin, le joueur a passé les tests médicaux pertinents au Joan Gamper Sports City et a été photographié avec le nouveau maillot du Barça qu’il portera cette saison», a indiqué l’équipe réserve du Barça, dans une publication.

Après des démarches infructueuses dans le dossier Arda Guler, qui a finalement rejoint le Real Madrid, le FC Barcelone retrouve donc le sourire avec l’arrivée de sa nouvelle pépite. Le milieu de terrain a attiré l’attention des recruteurs barcelonais grâce à ses performances éblouissantes avec les équipes de jeunes de Fribourg. Au cours de l’exercice précédent, il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 26 rencontres.

Le FC Barcelone voit en Noah Darvich une pépite prometteuse, capable de dynamiser le milieu de terrain et de s’intégrer parfaitement dans le style de jeu emblématique du club. Sa vitesse, sa technique et sa vision du jeu vont certainement lui ouvrir les portes de l’équipe première dans un futur plus ou moins proche. En attendant il évoluera au sein de l’équipe réserve des Blaugranas.

