Naples: Luciano Spalletti dresse des louanges à Victor Osimhen

Buteur ce weekend lors de la victoire de Naples face à l’AS Roma (1-0) en Serie A, Victor Osimhen a reçu les éloges de son entraineur Luciano Spalletti.

Le Napoli a repris dimanche soir son fauteuil de leader de Serie A. Les Partenopei sont de nouveaux premiers au classement grâce à leur victoire face à l’AS Roma (1-0), à l’occasion de la onzième journée du championnat. Au terme d’un match âprement disputé, les Napolitains se sont imposés sur un superbe but inscrit par Victor Osimhen à dix minutes du terme. L’international nigérian, qui effectuait son premier départ depuis six semaines, a déjà marqué lors de ses trois dernières apparitions avec les Blues.

De quoi ravir son entraineur qui a dresse des louanges à son jeune attaquant. En conférence de presse d’après-match, Luciano Spalletti a prédit une carrière extraordinaire au buteur nigérian. « Osimhen a ces changements de rythme soudains que lui seul peut faire. Quand il aura réglé ses émotions, il deviendra extraordinaire. Parfois, il essaie de tout faire lui-même, attaque le ballon et le but sans se rendre compte où sont ses coéquipiers. Mais il est physique, il est fort et nous avons besoin de lui pour compléter l’équipe, aussi dans les airs. » a déclaré Spalletti à DAZN.

Débarqué à Naples à l’été 2020, Victor Osimhen est devenu en l’espace de deux saisons, l’un des pions essentiels de Luciano Spalletti, à l’instar de son coéquipier camerounais Franck Zambo Anguissa.

Malgré quelques blessures qui l’ont parfois longuement éloigné du rectangle vert, son bilan apparait comme largement honorable. Depuis le début de la saison, le natif de Lagos a ainsi connu en Serie A cinq titularisations ponctuées de 3 buts et 1 passe décisive. À cela, il faut ajouter aussi un match disputé dans son intégralité et un but en Ligue des Champions.

De quoi attiser la convoitise des grosses écuries européennes. Arsenal, Chelsea et tout dernièrement Manchester United seraient déjà positionnés pour s’attacher les services de l’attaquant des Super Eagles. Mais Naples ne compte pas se séparer de sa star à moins d’encaisser une somme proche des 100 millions d’euros.