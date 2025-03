Mondial 2026 (Q): la date de sortie de la liste de Gernot Rohr connue

-Publicité-

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, va publier, le 10 mars prochain, sa liste des joueurs convoqués pour les matchs de la 5è et 6è journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

A l’instar d’autres pays africains, le Bénin va retrouver les pelouses en mars prochain. Les Guépards affronteront le Zimbabwe et l’Afrique du Sud, dans le cadre de la cinquième et sixième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Des matchs décisifs pour les Béninois qui doivent prendre les six points de la victoire pour se rapprocher de la qualification pour la phase finale.

En prélude à ces deux rencontres, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, sera face à la presse, le 10 mars prochain au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou à 11H30 (heure locale, GMT+1). Il est attendu, au cours de cette conférence de presse, pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour cette échéance. Le technicien franco-allemand aura l’occasion de justifier ses choix.

Après quatre journées, le Bénin est troisième du groupe C avec 7 points, à égalité avec l’Afrique du Sud et le Rwanda, respectivement deuxième et premier. Derrière, on retrouve le Lesotho (4è, 5 points), le Nigeria (5è, 3 points) et le Zimbabwe (2 points).