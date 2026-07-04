Mondial 2026 : pari gratuit Vainqueur Match 73 – Vainqueur Match 75, faites votre pronostic
A six heures du coup d’envoi de Vainqueur Match 73 – Vainqueur Match 75, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.
Henry DONCHEVoir tous ses articles
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Football
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Le match est programme le 04/07/2026 18:00 au Houston Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.
Vainqueur Match 73
A venir Houston StadiumVainqueur Match 75
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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.
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