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Mondial 2026 : les compositions de le Canada – la Bosnie-Herzégovine a recuperer

Les compositions de départ du Canada et de la Bosnie-Herzégovine pour le match du Mondial 2026 au Toronto Stadium ne sont pas disponibles dans les données fournies.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Mondial 2026 : les compositions de le Canada – la Bosnie-Herzégovine a recuperer
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Sommaire

Pour publier un article compositions, les onze titulaires des deux équipes doivent être récupérés auprès d’une source fiable et vérifiée le jour du match.

Calendrier Groupe B
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Canada - Bosnie-Herzégovine Toronto Stadium
Groupe B A venir Compositions
Qatar - Suisse San Francisco Bay Area Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Bosnie-Herzégovine Los Angeles Stadium
Groupe B A venir
Canada - Qatar Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Suisse - Canada Vancouver Stadium
Groupe B A venir
Bosnie-Herzégovine - Qatar Seattle Stadium
Groupe B A venir

Groupe B

Equipe J G N P BP BC Diff Pts
Bosnie-Herzégovine 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Suisse 0 0 0 0 0 0 0 0

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