Mercato: la promesse de Kylian Mbappé au Real Madrid

Dans l’émission El Chiringuito de Jugones, Edu Aguirre, journaliste de l’émission, a expliqué que Kylian Mbappé a indiqué à son entourage qu’il restera à Paris cette année mais qu’à l’été 2024, il ne veut jouer qu’au Real Madrid.

L’été réserve encore bien des rebondissements et des surprises, avec la saga Kylian Mbappé qui s’avère être le feuilleton incontournable. Alors que son retour au sein de l’équipe de Luis Enrique avait laissé présager la fin de cette épopée médiatique, voilà que le cas du jeune attaquant continue de captiver l’attention des médias tant en France qu’en Espagne. Ce jeudi matin, les médias ibériques ont fait éclater de nouvelles révélations croustillantes sur la star française âgée de 24 ans.

L’émission « El Chiringuito de Jugones » a une fois de plus jeté de l’huile sur le feu en se penchant sur le futur du prodige tricolore. Déjà mardi, Josep Pedrerol avait évoqué l’idée que le Real Madrid ne passerait pas l’éponge si Mbappé décidait de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Un tel choix serait interprété comme une nouvelle trahison par Florentino Pérez, président du club madrilène, qui conserve l’ambition ardente de rapatrier Mbappé dans ses rangs d’ici 2024. Hier soir, l’émission a fait un point supplémentaire sur ce scénario tendu.

Selon le présentateur phare de l’émission, les Merengues n’ont pas l’intention de débourser le moindre euro pour s’adjuger les services de la jeune star française. Leur stratégie consiste à attendre patiemment, en escomptant accueillir un Kylian Mbappé libre d’engagement d’ici un an. Jusqu’ici, rien de surprenant dans cette situation. Cependant, Edu Aguirre, journaliste de l’émission, a fait jaillir des révélations encore plus succulentes. Il a partagé que Mbappé aurait confié à son entourage sa décision de rester à Paris pour la saison à venir, mais qu’à l’été 2024, il ne souhaiterait évoluer qu’au sein du Real Madrid. Une promesse apparemment ferme et tenace qu’il s’engage à respecter.

La question qui demeure est de savoir si, d’ici là, Kylian Mbappé aura opté pour la prolongation de son contrat avec le Paris Saint-Germain ou s’il acceptera simplement de renoncer à sa prime de fidélité. C’est cette décision cruciale qui tracera la voie que prendra le Real Madrid. Les discussions et les débats autour de l’avenir du jeune footballeur continueront inévitablement à agiter les passionnés de football, les amateurs de rumeurs et les observateurs avisés.

