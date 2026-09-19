Maroc : 150 millions $ pour un barrage destiné à réduire les crues et sécuriser l’eau

Le Fonds OPEP pour le développement international a approuvé le 16 septembre un financement de 150 millions de dollars pour aider à construire un nouveau barrage au Maroc. L’ouvrage doit renforcer la sécurité hydrique et la résilience climatique, réduire les risques de crues et soutenir l’agriculture durable.

Le financement marocain est l’opération individuelle la plus importante parmi les projets détaillés dans un nouveau paquet de 645 millions de dollars approuvé par l’institution pour 14 pays partenaires. Sur cette enveloppe, 435 millions de dollars sont destinés à des opérations du secteur public et 210 millions au secteur privé.

Le Fonds OPEP présente le barrage comme un investissement dans les infrastructures d’eau face aux pressions climatiques. L’institution finance des projets de développement dans les pays à revenu faible et intermédiaire, notamment dans l’eau, l’énergie, les transports et l’agriculture.

Le Maroc poursuit en parallèle un programme d’augmentation de ses capacités de stockage d’eau et de diversification de ses ressources, avec des barrages, des interconnexions de bassins et des projets de dessalement. Le nouvel appui s’inscrit dans cette stratégie de sécurisation de l’approvisionnement et de protection des activités agricoles.

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Le communiqué du Fonds OPEP ne précise pas encore le nom ni l’emplacement du barrage, sa capacité de stockage, son coût total ou le calendrier des travaux.