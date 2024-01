Marché financier régional : le Togo sollicite 30 milliards FCFA

- Publicité-

Le Togo a fait son retour sur le marché financier régional. Cette-fois, le pays de Faure Gnassingbe sollicite 30 milliards de FCFA, pour financer le budget de l’Etat.

Le Togo poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources dans le cadre du financement de son budget. Selon la présidence du Togo, « le Trésor public a initié une nouvelle sortie sur le marché sous-régional des titres publics pour collecter 30 milliards FCFA« .

L’opération qui doit être bouclée le vendredi 2 février prochain, est une émission simultanée de Bons (BAT) et d’Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Dans le détail, les OAT sont d’un nominal de 10 000 FCFA et sont rémunérées aux taux de 6,4% sur la maturité de 5 ans. Quant aux BAT, ils sont assortis d’un nominal de 1 million FCFA et d’un taux d’intérêt multiple sur une maturité de 364 jours, soit un an.

Pour rappel, le Togo qui compte mobiliser 607 milliards FCFA en 2024 sur le marché financier régional, a déjà effectué deux sorties pour un total de 52,5 milliards FCFA levés, soit 110% du montant recherché.