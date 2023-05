Marché financier régional: le Togo lève 33 milliards FCFA

- Publicité-

Le Togo a réussi une nouvelle opération sur le marché financier régional. De sources présidentielles, le Trésor togolais a levé 33 milliards FCFA lors de sa nouvelle sortie sur le marché financier régional.

Le Togo a bouclé le vendredi 5 mai, sa nouvelle sortie sur le marché financier régional. A la quête de 30 milliards FCFA, le trésor public a mobilisé 33 milliards FCFA, confirmant sa bonne signature sur trois opérations d’affilée.

Avec un taux de couverture de 189,69%, l’opération, une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT et OAT), a permis de rassembler 24 milliards FCFA via les BAT de 182 jours et 2 milliards FCFA via celles de 364 jours. Pour les OAT de 3 ans, 7 milliards FCFA ont été mobilisés.



Les soumissions qui proviennent de 17 investisseurs équivalent à un taux de 110% du montant mis en d’adjudication.