Marché financier régional: le Togo lève 33 milliards de FCFA

Après une énième demande de fonds sur le marché financier régional, le Togo a levé vendredi, une enveloppe de 33 milliards de FCFA, soit 3 milliards de plus par rapport à la demande faite par le Trésor.

Le Togo a bouclé vendredi 11 novembre, sa sortie sur le marché financier régional. En quête de 30 milliards FCFA pour financer sa stratégie de relance économique, le pays a de nouveau obtenu la confiance des investisseurs.

En tout, plus de 34 milliards de soumissions ont été enregistrées, soit un taux de couverture de 113 %. Les obligations, d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, sont de maturités trois et dix ans, avec des taux d’intérêts respectifs de 5,3% et 6 %.

Ces fonds portent à 473 milliards FCFA le montant total mobilisé par le pays sur le marché des titres, alors que le trésor envisage de collecter 663 milliards FCFA cette année.

Reconduit le 1er avril, le programme des ODR avait été initié en 2021 par la Bceao et l’agence régionale des titres. L’objectif de ces instruments est de permettre aux Etats membres de l’Uemoa de financer leurs plans de relance économique massifs suite à la pandémie du COVID 19.