Marché financier régional: le Togo lève 33 milliards de FCFA

Suite à son appel à mobilisation lancé sur le marché financier régional en début du mois, le Togo a levé vendredi 14 octobre, 33 milliards de FCFA, soit 3 milliards de plus que ce que le Trésor togolais souhaitait.

Le Togo a réussi vendredi une nouvelle mobilisation de fonds sur le marché financier régional. En quête de 30 milliards de FCFA via une émission simultanée d’Obligations de relance (ODR), le pays en a finalement mobilisé 33 milliards de francs CFA de plus.

Au total, plus de 70 milliards FCFA de soumissions ont été enregistrées, soit un taux de couverture de 234%. Les obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA disposent d’une maturité de cinq et sept ans, avec des taux d’intérêts respectifs de 5,75% et 5,90%.

Pour rappel, suite à la conjoncture inflationniste mondiale et aux menaces sécuritaires, le Togo recherche désormais 663 milliards FCFA, soit une hausse de 24% par rapport aux objectifs de début d’année. 440 milliards FCFA ont été déjà mobilisés sur cette somme.

Reconduit le 1er avril, le programme des ODR avait été initié en 2021 par la Bceao et l’agence régionale des titres. L’objectif de ces instruments est de permettre aux Etats membres de l’Uemoa de financer leurs plans de relance économique massifs suite à la pandémie du COVID 19.