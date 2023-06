Marché financier régional: le Togo lève 31 milliards FCFA

Le Togo a enregistré ce vendredi 2 juin, un nouveau succès sur le marché financier régional. A la recherche de 30 milliards FCFA via une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor, le pays a finalement mobilisé 31 milliards FCFA, selon la présidence togolaise.

Pour sa dernière sortie sur le marché financier régional, le Togo, en quête de 30 milliards FCFA, a réussi à lever 31 milliards FCFA, selon les autorités du pays.

Au total, plus de 41 milliards FCFA de soumissions, ont été recueillis auprès de 26 investisseurs, soit un taux de couverture de 138%. Selon le compte-rendu de l’agence sous-régionale Umoa-Titres, le trésor public a collecté 26 milliards FCFA via les Bons Assimilables du Trésor (BAT) émis sur la maturité de 182 jours et 5 milliards FCFA via les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

- Publicité-

Il s’agit du 5e succès consécutif obtenu cette année par le pays sur le marché financier régional. Ce nouvel emprunt porte à 264 milliards FCFA, le cumul des fonds mobilisés cette année sur le marché financier régional.