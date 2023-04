Manguier : une plante miraculeuse contre la tension artérielle et le diabète

Le diabète et la tension artérielles sont deux maladies qui tuent silencieusement. Pour remédier à cela, Claude Djankaki nous propose un remède de grand-mère à base des feuilles du manguier.

Le manguier n’est pas uniquement un arbre fruitier. Il est également une plante médicinale. A en croire Claude Djankaki, il est une plante « amie » des hypertendues et des diabétiques.

Si vous avez une tension qui oscille entre la norme et la hors norme, ramassez entre 6 à 12 feuille sèches tombées sous le manguier et préparez 15 à 20mn. Pas plus ni moins. Puis buvez un verre à bière deux fois par jour (matin et soir) pendant 4 semaines.

Si la tension est maligne, totalement incontrôlée et risque de conduire à un infarctus ou à un accident vasculaire cérébrale (AVC) pas de panique non plus.

Veuillez simplement compléter les feuilles citées supra à quelques écorces prélevées sur le tronc du manguier pour en faire sa tisane comme indiqué et suivant la même préparation et posologie, pendant 4 semaines.

S’agissant du traitement de la diabète de type 1 ou 2, en se mettant sous cette tisane, il faut contrôler régulièrement le taux de la glycémie avant, ou après 48 h, au risque de ne pas tomber en hypoglycémie.