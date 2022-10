Manchester United: Cristiano Ronaldo de retour à l’entrainement

Cristiano Ronaldo a été autorisé à s’entraîner de nouveau avec le groupe A de Manchester United ce mardi, après avoir discuté avec son entraîneur Erik Ten Hag.

Fin de la sanction pour Cristiano Ronaldo. Le portugais avait été écarté du groupe professionnel, par son club et son entraîneur, pour avoir refusé de rentrer en jeu contre Tottenham (victoire 2-0) lors de la douzième journée de la Premier League. CR7 avait alors raté le nul contre Chelsea (1-1) le weekend dernier dans le championnat anglais. Il s’était d’ailleurs entraîné seul, en marge de la séance des U21 mancuniens.

Mais, après un entretien avec son entraîneur Erik Ten Hag plus tôt dans la journée de ce mardi, le quintuple Ballon d’Or a été autorisé à reprendre l’entraînement avec le groupe professionnel de Manchester United comme le rapporte RMC Sport. Il a ensuite pris part à la séance qui a suivi avec le groupe de l’équipe première et est apte pour le prochain match de Ligue Europa face au Sheriff Tiraspol, ce jeudi. Mais sera-t-il titulaire pour autant ? Réponse dans trois jours.

Ce retour de Cristiano Ronaldo dans le groupe de Manchester United, ne signifie pas non plus que tout s’est arrangé entre les deux parties. Les récents événements semblent confirmer une rupture entre CR7 et le club anglais. Un départ de l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus Turin lors du prochain mercato hivernal est même évoqué par la presse britannique. D’ailleurs, le Daily Mail annonçait dimanche dernier, que le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, était intéressé par la signature du portugais dès janvier.