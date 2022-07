Mali – Supposé coup d’Etat: les 49 militaires ivoiriens arrêtés sont désormais libres

Les soldats ivoiriens arrêtés, ce dimanche 10 juillet 2022, en début d’après-midi, à l’aéroport de Bamako, sont désormais libérés. Selon des documents dévoilés par le ministère ivoirien de la défense, les autorités maliennes étaient bel et bien informé de la mission de ces soldats de l’armée régulière ivoirienne.

Ce dimanche 10 juillet 2022, en début d’après-midi, à l’aéroport de Bamako, 49 soldats de nationalité ivoirienne qui ont atterri à bord d’un vol spécial, ont été arrêtés par les éléments des forces spéciales maliennes à l’aéroport international Modibo Keita de Bamako. Aussitôt, une rumeur abondement diffusée sur les réseaux sociaux faisait état d’une « nouvelle tentative de coup d’État contre le Président Libérateur Assimi GOÏTA.»

Mais, selon 2 documents de l’armée ivoirienne, les autorités d’Abidjan avaient bel et bien informé les autorités maliennes – avec liste nominative à l’appui – de la relève de leurs troupes d’appui au Mali. Les autorités de Bamako étaient informées de l’arrivée de ce détachement depuis le 5 juillet.

Les 49 militaires ivoiriens désormais libres

Ces 49 militaires ivoiriens arrêtés sont désormais libres, nous apprend LSI-Africa. Depuis dimanche 10, une source diplomatique à Bamako, contactée par LSI-Africa, avait déjà démenti cette rumeur et a précisé qu’il s’agissait d’un NSE (National Support Element), fourni par les Forces armées ivoiriennes au profit de la base logistique de la société allemande SAS (Sahelian Aviation Services), mais aussi et pour la MINUSMA dans les régions de Tombouctou et Mopti.

Selon l’armée ivoirienne, ce sont pourtant des problèmes administratifs qui sont invoqués par les autorités maliennes. « D’abord, ils ont dit que l’avion n’était pas sur la liste des appareils autorisés à atterrir. Ce problème a été vite levé, poursuit cette source, mais maintenant, ils disent que nos soldats n’avaient pas de lettre de mission conforme. » Sollicités par RFI, ni l’armée malienne ni le ministère malien de la Défense n’ont souhaité répondre.