Ligue Nationale Scolaire 2026 : Abomey referme la 2ᵉ édition, le pari d’un continuum vers l’excellence

La deuxième édition de la Ligue Nationale Scolaire s’est achevée samedi 29 août 2026 à Abomey, au terme de huit jours de compétitions dans cinq disciplines réunissant de jeunes athlètes venus des douze départements du Bénin. La cérémonie de clôture s’est tenue en présence du ministre des Sports et de l’Engagement civique, Benoît Dato, et du directeur général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (OBSSU), Victor Lawin.

Disputée du 22 au 29 août à Abomey, la compétition portait sur le football, le basketball, le handball, le volleyball et l’athlétisme. En handball, une joueuse de la catégorie U16 originaire de l’Atlantique a inscrit dix buts au cours d’un même match. En basketball, Babel Ogouvidé, des Collines, a marqué 58 points sur une rencontre, tandis que Samuel Ezin, de la Donga, s’est également distingué. Le volleyball a totalisé plus de 2 200 points inscrits sur l’ensemble de l’édition, et 48 rencontres de football ont été disputées. Sur 400 mètres, Anne Adonon, du Zou, s’est imposée chez les filles en 58 secondes et 7 dixièmes, et Stanislas Ogboni, des Collines, chez les garçons en 52 secondes et 9 dixièmes.

« Elle est le cadre privilégié d’évaluation globale de l’ensemble de nos programmes sportifs. Elle est le baromètre qui nous permet de mesurer la qualité du travail accompli depuis nos établissements et sur tout le territoire national », a déclaré le ministre Benoît Dato à propos de la Ligue Nationale Scolaire.

Le ministre a indiqué que le gouvernement entendait construire un « continuum » autour de cette compétition, avec la mise en place de championnats par catégories d’âge destinés à structurer le parcours des jeunes talents, de la détection jusqu’au haut niveau, dans l’objectif de renforcer les performances béninoises sur les scènes africaine et internationale.

Primes, bourses et rappel aux valeurs du sport scolaire

Selon les organisateurs, les athlètes classés ont reçu des primes allant de 50 000 francs CFA pour une troisième place à 100 000 francs CFA pour une victoire, en plus de médailles et, pour certains, de bourses d’études.

S’adressant aux jeunes participants, Benoît Dato a rappelé qu’un grand champion « ne se définit pas uniquement par son talent physique ou technique » et doit également être « un citoyen exemplaire ». « Nous voulons faire de chacun de vous un ambassadeur du respect, du fair-play, de la discipline, du civisme et de la responsabilité nationale », a-t-il ajouté.

La compétition, organisée sous la tutelle du ministère des Sports et de l’Engagement civique et de l’OBSSU, avait débuté le 22 août par une cérémonie d’ouverture en présence, outre le ministre Dato, du ministre de l’Enseignement secondaire, Clément Kouchadé, du ministre délégué chargé de la Défense nationale, Gildas Agonkan, et du maire d’Abomey, Métolé Franck Kpassassi.