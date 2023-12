Ligue des champions: les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale

-Publicité-

A l’issue des rencontres disputées mardi, comptant pour la 6è journée des phases de poule, de nouvelles équipes ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La sixième et dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions bat son plein en Europe. Ont été disputées mardi, les rencontres de ce premier round. Si le Bayern Munich et le Real Madrid ont fait honneur à leur statut de leader, d’autres géants européens dont Manchester United ne verront pas les phases à élimination directe du tournoi.

Les Mancuniens ont été éliminés de toutes les compétitions après leur revers face aux Bavarois à Old Trafford. Condamnés à gagner pour espérer poursuivre l’aventure, les Red Devils se sont finalement inclinés sur le score de 1-0.

Tout le contraire de Copenhague et Naples qui rejoignent les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Les Danois ont empoché leur passeport après leur précieuse victoire contre Galatasaray (1-0), reversé en Europa League. L’autre qualifié mardi soir est Naples qui a assuré l’essentiel à domicile contre Braga (2-0). Ces derniers rejoignent les 12 autres déjà qualifiés à l’issue de la cinquième journée. Les quatre derniers billets seront distribués ce mercredi, lors du dernier round. Sont notamment en course, le PSG, l’AC Milan et Newcastle dans le groupe F.

Le point complet en attendant les matchs de ce mercredi:

Les équipes qualifiées à la première place : Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City.

Les équipes qualifiées à la 2e place : FC Copenhague, PSV Eindhoven, Naples, Inter Milan, RB Leipzig.

Les équipes qualifiées, mais avec une place incertaine : Atletico Madrid, Lazio Rome, Borussia Dortmund, FC Barcelone.

Les équipes reversées en C3 : Galatasaray, RC LENS, Braga, Benfica, Feyenoord, Young Boys de Berne.

Les équipes éliminées : Manchester United, FC Séville, Union Berlin, RB Salzbourg, Celtic Glasgow, l’Étoile Rouge Belgrade, Antwerp.