Ligue des champions: les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale

Avec les rencontres disputées mercredi, comptant pour la cinquième journée des phase de poule de la Ligue des champions, deux nouvelles équipes viennent s’ajouter à la liste des qualifiées pour les huitièmes de finale.

Ils sont désormais 12 sur les 16 attendus à valider leur ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avec les rencontres disputées mercredi, comptant pour la cinquième journée des phases de poule, deux nouvelles équipes ont en effet décroché leur passeport pour les phases à élimination directe. Il s’agit d’Arsenal, qui a noyé le club français de Lens (6-0) à l’Emirates stadium et le PSV Eindhoven qui a renversé le FC Séville (3-2) en Andalousie.

Ces deux clubs rejoignent le Bayern Munich, le Real Madrid, la Real Sociedad, l’Inter Milan, la Lazio Rome, l’Atletico Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester City, le RB Leipzig et le FC Barcelone parmi les 12 qualifiés pour le tour suivant.

Lors de la sixième et dernière journée, dix clubs vont concourir pour les quatre billets restants. Ce qui promet de beaux chocs en perspective. On suivra tout particulièrement la bataille dans le groupe F, avec le PSG, l’AC Milan et Newcastle en lutte pour la seule place disponible. La tâche semble moins compliqué pour Naples qui n’aura besoin que d’un match nul pour passer au prochain tour, alors que les Partenopei, toujours privés de Victor Osimhen, blessé, affrontera Braga, troisième au classement, à trois longueurs du club italien.

Les 12 clubs déjà qualifiés pour les huitièmes de finale

Arsenal, PSV, Bayern Munich, le Real Madrid, la Real Sociedad, l’Inter Milan, la Lazio Rome, l’Atletico Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester City, le RB Leipzig et le FC Barcelone

Les dix clubs encore en lice

Copenhague, Galatasaray, Manchester United, Naples, Braga, le PSG, Newcastle, le Milan AC, le Shakhtar Donetsk et Porto