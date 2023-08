Ligue des Champions: le tirage au sort complet des barrages

A son siège à Nyon en Suisse, ce lundi, l’UEFA a effectué le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions.

Ce lundi, à Nyon en Suisse, au siège de l’UEFA, s’est déroulé le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions pour la saison 2023-2024. Pour rappel, les huit équipes concernées ont été réparties de manière équitable en quatre équipes têtes de série et quatre équipes non-têtes de série. Les équipes victorieuses lors du troisième tour de qualification deviennent têtes de série lors du tirage au sort des barrages si l’une des équipes impliquées dans ce match possède un coefficient lui permettant d’être tête de série.

En attendant les matchs du troisième tour qui débutent ce mardi, on a une idée des possibles affiches du prochain tour. Ainsi, le vainqueur du duel entre les Glasgow Rangers, pensionnaires du championnat écossais, et les Suisses du Servette FC affrontera le gagnant de la double confrontation opposant les Hollandais du PSV Eindhoven et les Autrichiens de Sturm Graz.

D’autres parts, l’équipe victorieuse du match entre le SC Braga et le FK TSC Bačka Topola (SRB) sera opposée au vainqueur de Panathinaikos FC (GRE) – Olympique de Marseille (FRA). A noter que les matchs-aller se dérouleront les 22/23 août prochain et le retour aura lieu, une semaine plus tard (29-30 août).

Le tirage au sort complet des barrages

Voie des Champions

Slovan Bratislava ou Maccabi Haifa vs Young Boys

Royal Antwerp vs AEK ou GNK Dinamo

Rakow Czestochowa ou Aris Limassol vs Copenhague ou Sparta Prague

Klaksvik ou Molde vs Olimpija Ljubljana ou Galatasaray

Voie de la Ligue

Rangers FC (SCO) ou Servette FC (SUI) vs PSV Eindhoven (NED) ou SK Sturm Graz (AUT)

SC Braga (POR) ou FK TSC Bačka Topola (SRB) vs Panathinaikos FC (GRE) ou Olympique de Marseille (FRA)

Têtes de série

Vainqueur du match 1 : Rangers FC (SCO) – Servette FC (SUI)

Vainqueur du match 2 : SC Braga (POR) – FK TSC Bačka Topola (SRB)

Non-tête de série

Vainqueur du match 3 : PSV Eindhoven (NED) – SK Sturm Graz (AUT)

Vainqueur du match 4 : Panathinaikos FC (GRE) – Olympique de Marseille (FRA)

