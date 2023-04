Ligue des champions: le groupe du Real Madrid pour affronter Chelsea

Le Real Madrid affronte Chelsea mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le groupe madrilène pour l’occasion est tombé.

La Ligue des champions de l’UEFA est de retour avec les rencontres des quarts de finale aller. Au menu ce mercredi, un choc entre le Real Madrid et Chelsea. Un match prévu au stade Santiago Bernabeu à partir de 20 heures (GMT+1). Tenant du titre, les Madrilènes ambitionnent de conserver leur couronne contre les Blues qui rêvent de monter à nouveau sur toit européen.

Pour cette rencontre, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a communiqué sa liste des joueurs retenus. Le technicien italien a fait appel à 23 de ses cadres avec le duo Benzema-Vinicius. Irrésistibles face à Liverpool en huitième de finale, les deux hommes, fer de lance de l’attaque merengue, vont tenter de remettre ça face à cette fois-ci la citadelle anglaise, gardée par Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers.

Le groupe du Real face à Chelsea:

Gardiens : Courtois, Lunin et Luis López.

Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V. et Rüdiger.

Milieux de terrain : Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni et D. Ceballos.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo et Mariano.