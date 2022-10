Ligue des champions: le groupe du Real Madrid face à Leipzig avec plusieurs absents

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé ce dimanche sa liste des joueurs convoqués pour le déplacement à Leipzig en Ligue des champions. Benzema et Fede sont forfaits.

Après deux semaines de pause, la Ligue des champions va reprendre ses droits de cité. La plus prestigieuse des compétitions européennes sera à l’honneur ce mardi avec les rencontres de la cinquième journée des phases de groupe. Leipzig-Real Madrid est l’une des affiches au programme. Un match sans grande importance pour les Madrilènes déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et qui comptent quatre points d’avance sur la concurrence. Mais le club merengue qui souhaite finir premier du groupe F va vouloir prendre les trois points de la victoire pour atteindre son objectif.

Pour ce match, Carlo Ancelotti sera privé de ses cadres Karim Benzema et Federico Valverde. Absent samedi soir contre Séville (3-1) suite à un problème au quadriceps de la jambe gauche, le Ballon d’Or 2022 n’a toujours pas récupéré de son mal et est laissé au repos pour ce voyage en Allemagne. Quant à son coéquipier uruguayen, le milieu de terrain souffre d’une légère blessure musculaire. Les deux hommes en forme du moment devraient néanmoins être de retour ce week-end en Liga

Pour le reste, c’est du classique avec la présence du duo brésilien, Vinicius Junior et Rodrygo Goes, aligné en attaque contre les Andalous hier soir. Les Français, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont également convoqués.

Le groupe du Real Madrid face à Leipzig: