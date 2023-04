Ligue 1: le groupe du PSG face à Angers avec plusieurs absents

-Publicité-

Le PSG affronte Angers ce vendredi soir en ouverture de la 32è journée de Ligue 1. Le groupe parisien pour l’occasion est tombé.

La 32è journée de Ligue 1 s’ouvre ce vendredi soir avec une rencontre entre le PSG et le SCO Angers. Un match des extrêmes entre le leader au classement et la lanterne rouge. Avec huit points d’avance sur leur dauphin Marseille, les Parisiens se rapprocheraient de leur objectif en cas de victoire contre les Angevins qui doivent réaliser un miracle pour rester dans l’élite du championnat la saison prochaine.

Pour cette rencontre, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, va faire sans plusieurs de ses cadres, dont Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits pour le reste de la saison et Renato Sanches, encore absent quelques semaines. Victime de douleurs musculaires et absent de l’entraînement collectif depuis deux jours, Nuno Mendes a fait son retour ce matin mais ses sensations n’ont pas été bonnes et il est forfait pour ce déplacement chez la lanterne rouge. Pour pallier l’absence de son numéro 25, Christophe Galtier a fait appel pour la première fois à son compatriote, Serif Nhaga (17 ans) récemment arrivé au club.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Donnarumma, Rico, Lettellier

Défenseurs (7) : Hakimi, Ramos, Marquinhos, Danilo, Bernat, Bitshiabu, Serif Nhaga

Milieux (5) : Verratti, Ruiz, Vitinha, Soler, Zaïre-Emery

Attaquants (5) : Mbappé, Messi, Ekitike, Gharbi, Housni

