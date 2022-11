Guinée: Mamadi Doumbouya remanie son gouvernement

Le président guinéen Mamadi Doumbouya a procédé au remaniement partiel de son gouvernement. La nouvelle équipe gouvernementale est composée de 27 ministres dont sept femmes et deux secrétaires généraux.

A travers un décret lu sur la Radiodiffusion Télévision Guinéenne (RTG), le chef d’Etat de la Guinée, Mamadi Doumbouya a remanié son gouvernement. « Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement », Dr Bernard Goumou, le colonel Mamadi Doumbouya a reconduit la plupart des ministres à leurs postes, a indiqué le décret.

Selon le décret, Rose Pola Pricemou précédemment ministre du commerce et de l’industrie, est nommée ministre du Plan et de la Coopération internationale. Le secrétaire général du ministère du Budget, Elhadj Gandho Barry prend désormais la place du ministre des Infrastructures, Yaya Sow, suspendu et limogé le 16 novembre « pour corruption ».

Louopou Lamah quitte le ministère de l’Environnement pour occuper celui du Commerce et Hadja Safiatou Diallo, ancienne secrétaire générale au ministère de l’environnement et du développement durable, est promue à la tête de ce même département ministériel.

Alphonse Charles Wright qui gère le dossier des détournements des biens publics et de la corruption concernant l’ancien président Alpha Condé et plusieurs autres personnalités de son ancien régime, est maintenu comme Garde des Sceaux ministre de la justice et des Droits de l’Homme.

Aboubacar Sidiki Camara et Dr Morissanda Kouyaté sont respectivement maintenus à la Défense et aux Affaires Étrangères, de l’Intégration Africaine et des Guinéens établis à l’Etranger.

Il s’agit du troisième remaniement gouvernemental depuis la prise du pouvoir du chef de la junte en septembre 2021. Le 21 août dernier, le Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, procédait à son deuxième remaniement partiel du gouvernement.