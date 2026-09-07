Ghana : 49,7 M GH¢ pour évacuer 1 964 ressortissants d’Afrique du Sud

L’évacuation des Ghanéens d’Afrique du Sud a coûté 49,72 millions de cedis (GH¢) pour ramener 1 964 ressortissants au pays entre fin mai et début septembre 2026. Le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a présenté lundi 7 septembre à Accra le bilan financier complet de l’opération.

La plus grande part de la facture, soit 38,84 millions GH¢, a couvert les vols, le transport terrestre, les repas, l’hébergement ainsi que les soins médicaux et hospitaliers. À cela s’ajoutent 10,80 millions GH¢ consacrés à la réintégration et au transport des personnes rapatriées.

L’État ghanéen a financé 33,72 millions GH¢ du total. Les 16 millions GH¢ restants ont été apportés par Engineers and Planners, entreprise de l’homme d’affaires Ibrahim Mahama. Cette contribution privée représente près d’un tiers de la dépense globale.

Chaque personne évacuée a reçu 5 000 GH¢ d’aide à la réintégration et 500 GH¢ pour son transport. Une enveloppe de 84 274 GH¢ a également servi au rapatriement des dépouilles de deux ressortissants décédés en Afrique du Sud.

Après l’évacuation, le défi de la réintégration

L’opération s’est déroulée du 27 mai au 4 septembre dans un contexte de tensions anti-immigration en Afrique du Sud. Le dernier groupe, composé de 41 personnes, est arrivé à Accra le 4 septembre, mettant fin aux rotations d’évacuation organisées par les autorités ghanéennes.

Accra avait déjà annoncé une prise en charge médicale et psychosociale, une inscription gratuite à l’assurance maladie et un accompagnement vers l’emploi pour les personnes revenues. La publication du coût détaillé complète désormais le bilan de l’opération.

Le ministère prévoit enfin une base de données spéciale des rapatriés afin d’orienter les dispositifs d’emploi, de formation et d’entrepreneuriat. La phase de retour est achevée, mais le suivi de la réintégration devient désormais le principal enjeu.