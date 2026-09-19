FIFA : Ceferin et Montagliani réclament 2,1 milliards $ pour les 211 fédérations

Les présidents de l’UEFA, Aleksander Ceferin, et de la Concacaf, Victor Montagliani, ont demandé vendredi 18 septembre à la FIFA de mettre au moins 2,1 milliards de dollars à la disposition de ses 211 fédérations membres. Leur proposition prévoit un minimum de 10 millions de dollars par association sur le cycle 2027-2030, en plus des financements déjà engagés dans le programme FIFA Forward.

Les deux dirigeants, également vice-présidents de la FIFA, réclament parallèlement un examen indépendant des réserves du football mondial avant toute décision. Dans leur lettre adressée à Gianni Infantino, ils estiment que les réserves pourraient atteindre environ 6 milliards de dollars à la fin du cycle 2023-2026 et soutiennent qu’une telle distribution laisserait encore un niveau de sécurité financière important au cours du cycle suivant.

Ceferin et Montagliani souhaitent que l’analyse soit menée avec accès aux chiffres et hypothèses détaillés de la FIFA avant la prochaine réunion du Conseil, prévue le 15 octobre. Leur proposition doit ensuite être soumise aux instances de gouvernance de l’organisation.

La démarche intervient après l’échec du projet FIFA Forward Enterprise. Présenté en juillet, ce dispositif devait regrouper les activités commerciales et événementielles de la FIFA dans une nouvelle structure et lever jusqu’à 4,2 milliards de dollars auprès d’investisseurs extérieurs afin d’accroître les moyens consacrés au développement du football.

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La FIFA avait alors indiqué vouloir porter les versements Forward de 8 à 20 millions de dollars par fédération pour 2027-2030 si le projet était approuvé. Son budget adopté en mars pour ce cycle prévoit par ailleurs 14 milliards de dollars de recettes et 2,7 milliards d’investissements au titre de FIFA Forward.

Selon Reuters, la FIFA n’avait pas immédiatement commenté la nouvelle demande. Ceferin et Montagliani ont indiqué qu’ils solliciteraient aussi l’appui des présidents des quatre autres confédérations avant l’examen du dossier par le Conseil de la FIFA.