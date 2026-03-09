Ester Expósito, l’actrice espagnole qui fait grand bruit à Paris

Paris a vibré au rythme de la mode et des soirées mondaines alors que la Fashion Week Automne/Hiver 2026-2027 se déroulait du 4 au 10 mars. La veille du lancement officiel, le 3 mars, la pyramide du Louvre a accueilli le deuxième Grand Dîner du Louvre , un gala caritatif rassemblant personnalités du cinéma, de la mode et de la musique, venu soutenir le financement et la préservation du musée.

Sur le tapis du dîner, plusieurs figures françaises et internationales ont attiré l’attention des photographes. Parmi elles, Catherine Deneuve, l’ancien couturier Jean Paul Gaultier, la chanteuse Aya Nakamura, les actrices Diane Kruger, Camille Cottin et Marina Foïs, ainsi que Laeticia Hallyday figuraient parmi les invités. La présence d’Ester Expósito, en pleine ascension médiatique, a suscité un intérêt particulier des médias présents.

Ester Expósito, actrice espagnole âgée de 26 ans et née à Madrid, s’est imposée au fil des années comme une figure montante du cinéma et des séries ibériques, tout en développant une forte visibilité sur les réseaux sociaux.

Ester Expósito : l’actrice espagnole qui fait l’unanimité

Formée au théâtre, Ester Expósito a débuté sa carrière sur les planches, où elle a obtenu plusieurs distinctions d’interprétation avant de s’orienter vers la télévision en 2017. Dès lors, elle apparaît dans divers projets audiovisuels espagnols, cités dans la presse comme Derrière les barreaux, Veneno et Quelqu’un doit mourir, élargissant progressivement son champ d’action aux productions nationales et internationales.

Le rôle qui a fait basculer sa notoriété est celui de Carla Rosón Caleruega dans la série Elite, diffusée sur Netflix à partir de 2018. Présente sur les trois premières saisons, elle a vu sa visibilité explose r au niveau mondial, phénomène mesuré notamment par l’afflux d’abonnés sur ses comptes sociaux, évalué par la presse à « des dizaines de millions » d’abonnés.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle et cinématographique, Ester Expósito a investi le grand écran, participant à plusieurs films — la presse évoque six longs métrages à son actif — et a noué des partenariats avec des maisons de mode. À moins de 30 ans, elle est citée comme égérie de la marque de chaussures Doble Victoria et ambassadrice pour Ralph Lauren, collaborations qui illustrent sa valeur commerciale auprès des marques.

