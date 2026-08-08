ENSA : 96,15 % de réussite pour la 22ᵉ promotion du stage préparatoire au Diplôme d’État-Major

La 22ᵉ promotion du stage préparatoire à l’obtention du Diplôme d’État-Major de l’École Nationale Supérieure des Armées (ENSA) a enregistré un taux de réussite de 96,15 %. La promotion compte 26 auditeurs issus de sept pays, formés pendant dix mois aux fonctions d’état-major et au management des unités.

La cérémonie de présentation des résultats s’est tenue le mercredi 22 juillet 2026, en présence du ministre de la Défense nationale, Gildas Bignon Agonkan, du chef d’état-major général des Forces armées béninoises, le Général de Corps d’Armée Fructueux Gbaguidi, ainsi que de la hiérarchie militaire et de plusieurs invités.

Sur les 26 auditeurs de cette promotion, 25 ont réussi leur formation, soit un taux de réussite de 96,15 %. Le cursus prépare les officiers à exercer des fonctions de traitement et d’analyse au sein d’états-majors nationaux ou multinationaux, en période de paix, de crise ou de guerre.

La formation a également porté sur le management des unités et la direction des organisations. Le programme comprenait notamment des enseignements consacrés à l’exercice du commandement, aux opérations militaires et à la culture générale.

Les stagiaires ont par ailleurs participé à des sorties pédagogiques au Bénin et à l’étranger, ainsi qu’à des séminaires et des missions d’études. Dans le cadre d’un partenariat entre l’ENSA et la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Parakou, ils ont aussi suivi les enseignements du Master 2 professionnel en études stratégiques, sécurité et politique de défense.

L’ENSA souhaite moderniser ses infrastructures

Le commandant de l’ENSA, le Lieutenant-Colonel Jean Olou, a salué les résultats de la promotion, tout en alertant sur l’état des infrastructures de l’établissement. Selon lui, les installations actuelles « ne répondent plus aux standards modernes de formation ».

Le responsable a présenté un projet visant à doter l’école d’un amphithéâtre de 300 places, de mobiliers et d’équipements pédagogiques modernes, ainsi que d’une place d’armes. Il souhaite également renforcer la capacité d’accueil de l’ENSA afin de recevoir davantage de stagiaires africains et étrangers.

Le ministre de la Défense nationale a, pour sa part, réaffirmé l’engagement de l’État en faveur d’une formation militaire adaptée aux exigences contemporaines. Il a présenté l’ENSA comme un outil de formation et de résilience pour les forces armées.

S’adressant aux lauréats, Gildas Agonkan a insisté sur leur rôle futur de conseillers et de concepteurs au sein des états-majors. Il les a appelés à faire preuve de loyauté, d’intégrité et d’exigence intellectuelle, en rappelant que les fonctions de commandement impliquent d’importantes responsabilités.

La cérémonie s’est achevée par la remise des parchemins aux lauréats, la distinction des majors de la promotion et une photo de famille.