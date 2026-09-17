Cotonou: vaste offensive contre les faux médicaments dans le 2ᵉ arrondissement, saisies massives et plusieurs interpellations

La traque contre les filières de distribution de produits pharmaceutiques frelatés s’intensifie dans la capitale économique béninoise.

Publié le 17 sept. 2026 à 11:19 · Mis à jour le 17 sept. 2026

Déterminés à assainir l’espace commercial informel et à préserver la santé publique, les éléments du commissariat du 2ᵉ arrondissement de Cotonou multiplient les descentes ciblées contre les officines clandestines et les dépôts illicites implantés sur leur territoire de compétence.

​Cette pression sécuritaire s’est traduite par des résultats probants au cours des dernières semaines. Durant le mois d’août écoulé, une première série d’interventions menée dans divers recoins de l’arrondissement avait déjà permis de retirer du circuit noir environ 50 kilogrammes de médicaments contrefaits et d’interpeller quatre individus impliqués dans ce trafic dangereux.

​Nouvelle perquisition fructueuse à Ayélawadjè

​Loin de faiblir, l’étau s’est encore resserré le mercredi 16 septembre 2026 au quartier Ayélawadjè. Ciblé en raison de la présence de réseaux actifs de commerce informel, ce secteur a fait l’objet d’une intervention inopinée des forces de police.

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L’opération a abouti à la saisie d’un nouveau stock important de faux médicaments et à l’interpellation d’un suspect, immédiatement placé en garde à vue pour les nécessités de l’enquête.

​À travers ce maillage territorial et ces interventions successives, la Police républicaine entend neutraliser durablement les chaînes d’approvisionnement clandestines et prévenir toute réinstallation de ces commerces illégaux.

Les autorités policières réitèrent leur appel à la vigilance citoyenne, invitant les populations à dénoncer tout stockage suspect et à s’approvisionner exclusivement auprès des officines pharmaceutiques légalement agréées.