Côte d’Ivoire : un FSRU de 152 000 m³ alimentera les centrales dès 2027

La Côte d’Ivoire doit commencer à importer du GNL au port d’Abidjan au troisième trimestre 2027. EXMAR a annoncé jeudi 17 septembre un contrat de dix ans avec CI-Energies et Petroci pour fournir et exploiter une unité flottante de stockage et de regazéification.

Le FSRU disposera d’un stockage de 152 000 m³ et d’une capacité de regazéification de 250 millions de pieds cubes standards par jour. Petroci achètera le GNL sur le marché international, puis le gaz regazéifié sera livré à CI-Energies pour alimenter la production d’électricité.

Le dispositif doit compléter la production nationale de gaz et les infrastructures existantes alors que la demande ivoirienne en gaz et en électricité augmente. EXMAR indique que les besoins des pays voisins figurent également parmi les débouchés pris en compte dans le dimensionnement du projet.

Le contrat couvre la mise à disposition du FSRU, son exploitation et sa maintenance au port d’Abidjan. EXMAR chiffre à environ 21,3 millions de dollars par an l’EBITDA attendu de ces accords.

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Petroci présente cette capacité d’importation comme une source supplémentaire et flexible destinée à renforcer la sécurité d’approvisionnement. CI-Energies estime pour sa part que le projet doit sécuriser la disponibilité du gaz nécessaire au secteur électrique sur les horizons de court, moyen et long terme.

Le FSRU disposera d’une capacité de stockage de 152 000 m³ de GNL. Sa capacité de regazéification de 250 millions de pieds cubes standards par jour correspond à la quantité maximale de gaz que l’unité pourra remettre sous forme gazeuse pour injection vers les usages prévus.