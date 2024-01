Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo frappé par un deuil

- Publicité-

La disparition de deux cadres du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) en janvier 2024 plonge Laurent Gbagbo et le parti dans le deuil.

Akaffou Armel Octave, fédéral de Yakassé-Attobrou, et Komenan Ahouman Célestin, fédéral de Hiré, ont rendu leur dernier souffle respectivement le vendredi 12 janvier 2024 et le lundi 15 janvier 2024, succombant à des maladies selon les informations du secrétaire général du PPA-CI.

La direction du parti de Laurent Gbagbo exprime ses condoléances les plus sincères aux familles éprouvées, ainsi qu’à tous les membres et militants de Yakassé-Attobrou et de Hiré, tout en rendant hommage à la mémoire des défunts. De plus, elle invite les militants et militantes à participer activement aux obsèques de ces figures emblématiques qui ont grandement contribué au PPA-CI.