Côte d’Ivoire : décès à 91 ans d’Abdoulaye Koné, Ouattara salue un « grand serviteur de l’État »
Abdoulaye Koné, ancien ministre ivoirien de l’Économie et des Finances sous Félix Houphouët-Boigny, est décédé samedi 19 septembre 2026 à l’âge de 91 ans. Le président Alassane Ouattara a annoncé la disparition dans un message d’hommage adressé à la famille et aux proches de l’ancien responsable.
Le chef de l’État ivoirien a salué la mémoire d’un « grand serviteur de l’État », mettant en avant son expérience, ses convictions et sa contribution au développement économique et social de la Côte d’Ivoire. Il a également rappelé la place occupée par Abdoulaye Koné dans l’administration économique du pays.
Abdoulaye Koné a dirigé le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan de juillet 1977 à octobre 1983, sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny.
Dans son hommage, Alassane Ouattara a également insisté sur l’engagement de l’ancien ministre en faveur de l’intégration économique et monétaire ouest-africaine. Le message présidentiel cite l’UEMOA. Cette union a toutefois été créée en 1994 ; durant la période où Abdoulaye Koné exerçait au gouvernement, le cadre régional en place était l’Union monétaire ouest-africaine, instituée en 1962.
Le président ivoirien a aussi évoqué un lien personnel avec le défunt. Selon lui, Abdoulaye Koné a constitué une source d’inspiration et un soutien pendant ses fonctions à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. Ouattara a adressé ses condoléances à l’épouse de l’ancien ministre, à ses enfants, à sa famille et à ses proches.
Originaire de Tingréla, Abdoulaye Koné avait également occupé les fonctions de directeur du Budget et de secrétaire d’État au Budget avant son entrée au gouvernement.
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