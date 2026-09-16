Conseil économique et social: la 8ᵉ mandature ouvre sa deuxième session ordinaire sous le signe des réformes budgétaires et structurelles

​Les membres de la 8ᵉ mandature du Conseil économique et social (CES) ont entamé le cycle actif de leurs délibérations avec l’ouverture, le mardi 15 septembre 2026 à Cotonou, de la deuxième session ordinaire de l’année.

Conduite par le président de l’institution, Abdoulaye Bio Tchané, cette rencontre de trente jours, qui s’achèvera le 14 octobre prochain, s’annonce décisive pour positionner l’organe consultatif au cœur du dialogue républicain et de l’orientation des politiques publiques.

​L’ordre du jour des travaux en commissions et en séances plénières s’articule autour de dossiers stratégiques, à commencer par l’examen et l’adoption du projet de budget du CES pour l’exercice 2027, ainsi que la formulation de son avis officiel sur le projet de loi de finances générale de l’État pour la même année.

​L’innovation majeure de ces assises réside toutefois dans la mise en œuvre de la récente réforme de l’institution, qui charge désormais le CES de concevoir, d’adopter et de soumettre formellement au gouvernement un rapport exhaustif sur l’état de la situation économique et sociale du Bénin.

Publicité

Cette prérogative élargie permettra de fournir aux autorités exécutives un diagnostic indépendant sur les conditions de vie des populations et les dynamiques du monde productif.

​Auto-saisines, ancrage départemental et projection stratégique 2060

​Au cours de cette session, les conseillers arrêteront de nouvelles thématiques d’auto-saisine pour le dernier trimestre 2026 afin de répondre directement aux préoccupations des citoyens.

Les discussions engloberont également la restitution des travaux des CES départementaux, le compte rendu de la tournée de lancement de leurs activités sur le terrain, ainsi qu’une communication sur la Vision Bénin 2060 Alafia en vue de son alignement avec le plan stratégique 2027-2031 de l’institution.

Publicité

​Les travaux permettront enfin d’acter la décision de la Cour constitutionnelle validant la conformité du règlement intérieur modifié de l’institution, concrétisant ainsi l’ambition d’Abdoulaye Bio Tchané de faire de ce mandat un levier de concertation rigoureux et de haute contribution technique pour le pays.