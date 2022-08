Chelsea: mauvaise nouvelle pour Thomas Tuchel

Lors du choc contre Tottenham (2-2), le milieu de Chelsea N’Golo Kanté est sorti sur blessure. Selon les informations de L’Equipe, l’international français devrait être absent entre trois et quatre semaines.

La deuxième journée de Premier League offrait ce dimanche un choc entre Chelsea et Tottenham. Après une rencontre électrique, les deux équipes se sont séparées sur un score de 02 buts partout. En fin de partie, Thomas Tuchel a dû sortir sa tour de contrôle, N’Golo Kanté, à cause d’une blessure. Et le technicien allemand devrait se passer de son joueur pendant un petit moment.

En effet, selon les informations du média français L’Equipe, l’international tricolore est victime d’une lésion à l’ischio de la cuisse droite. La durée d’indisponibilité du joueur est estimée entre trois et quatre semaines. Le quotidien précise que Kanté passera aujourd’hui une IRM qui déterminera avec plus d’exactitude la durée de son absence. Sauf retournement de situation, le milieu de Chelsea sera donc absent de la liste de Didier Deschamps (qui sera dévoilée le 15 septembre) pour le compte de la Ligue des Nations.

De son côté, Thomas Tuchel va perdre l’un de ses joueurs les plus importants en ce début de saison de Premier League. Un coup dur pour le technicien allemand, mais aussi pour le club de Londres. Après deux journées dans le championnat anglais, les Blues sont logés à la 7è place avec 1 victoire et 1 match nul. Lors de la prochaine levée, les coéquipiers de Kalidou koulibaly se déplaceront sur la pelouse de Leeds, probablement sans N’Golo Kanté donc.