CHAN 2023 (Q): liste des Écureuils locaux retenus pour le stage de préparation

Les Écureuils locaux sont en stage de préparation à Cotonou dans le cadre des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. 25 joueurs sont convoqués pour l’occasion.

A l’instar d’autres équipes sur le continent, le Bénin dispute fin juillet prochain les éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Un tournoi réservé aux joueurs qui évoluent dans un club de leur pays. Cinq zones sur 6 sont concernées par ces éliminatoires puisque l’Algérie (pays organisateur de la compétition), le Maroc et la Libye (qui bénéficient du forfait de l’Egypte et de la Tunisie) sont directement qualifiés dans la zone nord.

Locataire de la zone ouest B, le Bénin a hérité du lourd. Les Écureuils locaux vont affronter le Ghana en ouverture, et s’ils réussissent à éliminer les Blacks Stars, joueront leur qualification face au Nigéria. Une mission pas impossible pour la team béninoise qui met déjà les bouchées doubles pour être prête pour ce choc. Le groupe s’entraîne pour le moment sur le terrain de la BCEAO situé en face de la direction générale MTN à Cotonou. 28 joueurs prennent part à ce stage de préparation.

Le match aller des éliminatoires aura lieu dans la période du 22 au 24 Juillet et le match retour une semaine plus tard (29-31 juillet.). A noter que pour cette édition, 18 équipes participeront au prochain tournoi final qui se déroulera en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Ce qui signifie que les trois premiers de chaque zone valideront leur billet pour le voyage en terre algérienne. La précédente édition avait eu lieu en janvier/février 2021 au Cameroun et avait vu le Maroc sacré champion.

Liste des Écureuils locaux convoqués pour le stage de préparation:

NOMS | PRÉNOMS | CLUBS

AGBEGNINOU Guillaume (ASVO) OBASSA Serge( Buffles FC) TOSSOU Florent (Espoir FC) OGOULOLA Ibrahim (SOBEMAP) ABOUDOU-HAMIDOU Salim (Real Sport) KISSINI Benjamin (Hodio FC ) BIO Chabi ODO (SOBEMAP ) UCHE Henry ( Espoir FC ) ABOKI Warris (Dragons FC ) AMOUSSOU Romaric (Coton FC) GBEMAÏTO Florentin (Buffles FC) HOUNGBEDJI Gaston (Loto FC ) OGOUCHI Jean (Buffles FC) HOUNKPE Soumaila (AS Cotonou) CHAONA Chams deen (Buffles FC) BAWA Fadil Salim (Coton FC) KOKE Arès (Dadjè FC) FASSINOU Rodrigue (Loto FC) GANTIN Olympe (Loto FC) SIKA Bachirou (Coton FC ) AGONHOSSOU Nazif (Espoir FC ) MOULERO Gabriel ( Dynamo FC d’Abomey) BANKASSI Salami ( ASPAC FC ) ALOKO Rodolpho (Dynamo FC d’Abomey) KOKPON Maxime (ASVO )