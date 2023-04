CAN U17 2023: le calendrier complet de la compétition

-Publicité-

Découvrez le calendrier de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. La compétition aura lieu du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie.

Encore quelques jours et l’Afrique vibrera au rythme de la CAN U17. Le tournoi continental aura lieu du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Douze équipes vont prendre part à cette compétition qui élira le successeur du Cameroun, vainqueur de la dernière édition.

Les candidats en lice sont regroupés en trois groupes de quatre équipes. Parmi les favoris pour le sacre de cette édition, le Nigeria, le Mali, le Cameroun et le Burkina Faso qui ont déjà remporté la compétition à deux reprises, sont le plus à surveiller. On pourrait également ajouter l’Afrique du Sud, qui compte dans ses rangs le jeune Siyabonga Mabena, 16 ans, qui a fait forte impression lors des phases de qualifications.

Le joueur du club de Mamelodi Sundows (D1 Afrique du Sud) a en effet fini meilleur buteur avec 9 réalisations en 5 matchs, loin devant Ousmane Camara (Burkina Faso), Yan Diomandé (Côte d’Ivoire), Ibrahim Diarra (Mali) et Emmanuel Mwanza (Zambie) qui comptent 5 buts chacun.

Le calendrier de la CAN U17 2023

Tous les horaires sont exprimés à l’heure locale (Algérie), soit GMT+1. Pour la France, ajoutez une heure en plus.

Phase de groupes

Samedi 29 avril 2023 :

20h, Algérie-Somalie (Groupe A), Alger

Dimanche 30 avril :

14h, Sénégal-Congo (Groupe A), Alger

17h, Nigeria-Zambie (Groupe B), Constantine

20h, Maroc-Afrique du Sud (Groupe B), Constantine

Lundi 1er mai :

17h, Cameroun-Soudan du Sud (Groupe C), Annaba

20h, Mali-Burkina Faso (Groupe C), Annaba

Mardi 2 mai :

17h, Algérie-Sénégal (Groupe A), Alger

20h, Congo-Somalie (Groupe A), Alger

Mercredi 3 mai :

17h, Nigeria-Maroc (Groupe B), Constantine

20h, Afrique du Sud-Zambie (Groupe B), Constantine

Jeudi 4 mai :

17h, Cameroun-Mali (Groupe C), Annaba

20h, Burkina Faso-Soudan du Sud (Groupe C), Annaba

Vendredi 5 mai :

20h, Somalie-Sénégal (Groupe A), Constantine

20h, Congo-Algérie (Groupe A), Alger

Samedi 6 mai :

20h, Zambie-Maroc (Groupe B), Alger

20h, Afrique du Sud-Nigeria (Groupe B), Constantine

Dimanche 7 mai :

20h, Soudan du Sud-Mali (Groupe C), Constantine

20h, Burkina Faso-Cameroun (Groupe C), Annaba

Quarts de finale

Quart de finale 1 (1er groupe A – 3e groupe B ou C) : 10 mai à 17h, Alger

10 mai à 17h, Alger Quart de finale 2 (1er groupe B – 2e groupe A) : 10 mai à 20h, Constantine

10 mai à 20h, Constantine Quart de finale 3 (1er groupe C – 3e groupe A ou B) : 11 mai à 17h, Annaba

11 mai à 17h, Annaba Quart de finale 4 (2e groupe B-2e groupe C): 11 mai à 20h, Alger

Demi-finales

Demi-finale 1 (Q1-Q4): 14 mai à 17h, Annaba

14 mai à 17h, Annaba Demi-finale 2 (Q2-Q3) : 14 mai à 20h, Constantine

Match pour la 3ème place

Match le 18 mai à 20h, Annaba

Finale

Match le 19 mai à 20h, Alger

